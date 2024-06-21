Законопроект також передбачає арешт терміном до десяти діб за ненадання інформації або невиконання вимог.

Водіям загрожуватимуть штрафи до 17 тис. грн за невиконання законних вимог співробітників військової поліції. Законопроект також передбачає арешт на строк до 10 діб за ненадання інформації або невиконання вимог.

Про це йдеться у схваленому Верховною Радою в першому читанні законопроекті №6570-д. Даний проект йде разом з основним законопроектом №6569-д, що також стосується військових правоохоронних органів.

Згідно законопроекту, військові поліцейські отримають повноваження: зупинки автомобілів та проведення поверхневої перевірки; перевірка документів у водіїв; обмеження або заборона руху транспорту та пішоходів у випадках затримання осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, або за обставин, що загрожують життю та здоров’ю людей.

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Військові поліцейські також мають повноваження зупиняти військовий транспорт в разі порушення його водіями правил дорожнього руху, а також у випадках, коли є ознака про технічну несправність або якщо він використовується з протиправною метою чи не за призначенням.

Військова поліція: що відомо

7 червня Міноборони закликало Верховну Раду невідкладно розглянути законопроект про військову поліцію.

У відомстві пояснили, що створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у ЗСУ. Зокрема, в частині дотримання стандартів НАТО та розвитку системи, яка забезпечить справедливість та ефективний захист прав військовослужбовців.

19 червня Верховна Рада підтримала законопроект про військову поліцію у першому читанні. За ухвалення документу за основу проголосували 247 нардепів.

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