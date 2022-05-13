Російському окупанту загрожує довічне позбавлення волі.

Сьогодні у Києві проходить судовий процес над російським військовим злочинцем Вадимом Шишімаріним, який звинувачується у вбивстві мирного жителя на Сумщині.

Шишімарин звинувачується за статтею "Порушення законів і звичаїв війни". Йому загрожує покарання до довічного ув'язнення.

Вадим Шишімарін став першим російським військовим, який постав перед українським судом.

Слідство встановило, що обвинувачений 28 лютого в смт Чупахівка Сумської області побачив беззбройного мешканця, який йшов з велосипедом вздовж узбіччя і розмовляв по телефону і здійснив декілька прицільних пострілів у голову 62-річного потерпілого з автомата Калашникова. Чоловік загинув на місці всього в декількох десятках метрів від власного будинку.

Також були оприлюднені кадри з першого судового процесу над російським військовим.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня російський окупант розповів СБУ, як власноруч розстрілював цивільне населення у Сумській області. Там зазначили, що це одне з перших зізнань російських загарбників, яке вдалося отримати в ході тривалої та кропіткої роботи української спецслужби.

11 травня до суду передано обвинувальний акт щодо російського військового - командира відділення в/ч 32010 "4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області", який вбив мирного мешканця на Сумщині.