Зокрема, безоплатну вторинну правничу допомогу зможуть отримати особи, які постраждали від торгівлі людьми.

В понеділок, 10 квітня, Верховна Рада України спростила доступ громадян до безоплатної правничої допомоги.

За ухвалення законопроекту №7473-д в цілому проголосували 308 депутатів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Зокрема, буде спрощено механізм надання всіх видів безоплатної правничої допомоги дітям, недієздатним особам та особам, дієздатність яких обмежена.

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У тексті законопроекту йдеться про те, що ці категорії громадян зможуть самостійно звертатися за отриманням такої допомоги.

Також безоплатну вторинну правничу допомогу зможуть отримати особи, які постраждали від торгівлі людьми.

Робота Верховної Ради - рішення від 10 квітня

Нагадаємо, що сьогодні в українських парламентарів був доволі продуктивний день. Рада ухвалила одразу декілька важливих рішень, зокрема, звернулася з важливим гаслом до НАТО.

У зверненні до Альянсу нардепи зазначили, що потрібно терміново скликати засідання спільного комітету, щоб прискорити вступ України до військової Організації.

Також сьогодні ВР проголосувала за кадрові зміни в уряді - з посади звільнили голову Рахункової палати Валерія Пацкана.

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