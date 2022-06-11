Попри шквал критики Милованов та КШЕ не скасували подію.

Київська школа економіки та її президент Тимофій Милованов у США організовують благодійну подію з метою зібрати кошти на відновлення постраждалих від війни околиць Києва.

Про це сам Милованов розповів у Facebook.

"25-го червня в 18:30 в Нью-Йорку в Гарвардському клубі. Ця подія змінить тебе.Твої пріоритети в житті зміняться. Ти зрозумієш і сприймеш відповідальність всього світу, як свою особисту, виграти цю війну та зупинити Росію. Буде фільтраційна зона, вечеря в стилі бомбосховища, та занурення в досвід війни та військових злочинів. Всі гроші підуть на відновлення медичних закладів та шкіл в околицях Києва", - написав він.

Українці в соцмережах називали "танцем на кістках" та спробою заробити на сприйнятті України як колонії, як екзотичної розваги, перетворити трагедію на шоу.

Користувачі порівнювали цю подію з минулими скандальними проектами, пов’язаними з Голокостом та Голодомором. Ілюстрували абсурдність ідею, нагадуючи про Другу світову війну.

Українці також намагалися зрозуміти, які ще з жахів війни Милованов і КШЕ готові перетворити на шоу із "зануренням в досвід війни".

Попри шквал критики Милованов та КШЕ не скасували подію. Однак на критику відреагували. Наступного тижня відбудуться публічні обговорення того, як зробити подію "етичною".

"На мою думку війну складно зрозуміти без досвіду війни. І саме тому підтримка українців і нашої перемоги за кордоном не гарантована. Люди втомлюються, українська війна для них абстракція. Варто надавати іноземцям досвід війни для того, щоб вони зрозуміли нас. Це можна робити етично. Як саме - обговоримо на події", - сказав Милованов.

Крім цього, президент КШЕ обіцяє, що попросить соціологічну компанію в Україні провести дослідження про правильний формат таких подій в світі серед людей, який мають безпосередній досвід війни.

Также каже, що буде публічно представлено концепцію подіїї і проаналізовано коментарі до неї.

"За потреби концепція буде адаптована. Далі вона буде відтестована в Нью-Йорку", - пише Милованов.

Президент КШЕ переконаний, що подія в Нью-Йорку може принести декілька мільйонів доларів для України. Він зазначив, що якщо подія в Нью-Йорку "вийде гарно", ще кілька таких подій відбудуться в інших містах світу, першими будуть Лондон та Берліну.

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