Влада міста зобов’язала водія вибачитись перед мамою полеглого військового та поїхати на його могилу.

У Рівному звільнили з роботи водія маршрутки, який образив матір загиблого військового Людмилу Марчук під час спроби скористатися пільговим проїздом.

За словами жінки, інцидент стався 2 червня. Вона пред’явила посвідчення члена сім’ї загиблого, яке дає право на безкоштовну поїздку.

"Водій маршрутки мене зневажив. Мене як матір загиблого бійця. Якби він просто сказав: "Я вам співчуваю, але вибачте, у мене всі пільгові місця зайняті", цього б допису не було. Коли б не почула собі в спину: "Розвелося вас тут..." Це нас, згорьовані вдови й невтішні матері, розвелося? Розводяться колорадські жуки, нешановний", - написала вона у Facebook, опублікувавши фото маршрутки.

Відео дня

Марчук розповіла, що ніхто з пасажирів не відреагував на образливі слова водія.

"І мене це зачепило. Дуже зачепило. Як відром помиїв хто обілляв. Защеміло серце, а мозок прошила геть непатріотична думка: "За що ти віддав своє життя, сину? За цього хама?". Уявила свого Богдана в цю мить поруч себе. Він би не сидів незворушно, коли б якийсь водило отак учинив. Він би точно витяг його за груди і вліпив по пиці. У хлопців на війні розбірки швидкі й різкі", - поділилася жінка, додавши, що проїзд вона оплатила.

Реагуючи на інцидент, мер Рівного Олександр Третяк заявив, що водія вже звільнено з роботи.

"Кричущий інцидент стався днями в нашій громаді. Водій маршрутки зневажливо повівся з мамою нашого полеглого Героя. Така ситуація не просто обурює, водій обов'язково має понести за це покарання. Його вже звільнено з роботи, він не має права більше працювати у сфері перевезень. Крім того, водій мусить попросити вибачення у мами загиблого, а також піти на кладовище та вибачитися і перед сином", - сказав міський голова.

Він підкреслив, що перевізника зобов’язали передати гуманітарну допомогу на фронт та завезти її туди особисто.

Скандал з військовим, якого не впустили до розважального закладу у Запоріжжі

Днями у Запоріжжі українського військового не впустили до пляжно-розважального комплексу Pool&Beach випити кави, оскільки він був у формі ЗСУ. В адміністрації закладу пояснили йому, що форма може налякати батьків, які привели туди на відпочинок дітей.

Згодом адміністрація закладу вибачилася за цей інцидент, а також перепросила у військового і оголосила, що впродовж місяця безкоштовно обслуговуватиме та пригощатиме дітей військовослужбовців.

Вас також можуть зацікавити новини: