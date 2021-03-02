На багатьох вулицях Києва сьогодні спостерігається досить щільний рух, який призвів до утворення заторів.

Станом на ранок, 2 березня, у центрі та околицях Києва спостерігаються численні затори.

Про це свідчать дані Google Maps.

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Тягнучки утворилися на Північному мосту в бік правого берега, мосту Метро в районі Гідропарку та частково захопили одну зі смуг моста Патона – через ремонт ділянки в бік Набережної шосе. Водночас проїзд Дарницьким і Південним мостами практично вільний.

На виїздах з лівого у напрямку правого берега ущільнений автомобільний трафік по проспекту Романа Шухевича, бульварі Перова, Броварському проспекті, Русанівській набережній.

Через потік транспорту майже «завмерли» Набережне шосе, Гаванський міст, одна з ділянок Набережно-Хрещатицької.

Найбільше заторів – на шляхах в центрі Києва. Через ущільнений трафік «почервонів» рух проспектом Перемоги, а одна зі смуг бульвару Лесі Українки «завмерла».

Рух на Кловському узвозі (частково), Курганівській та Шовковичній перекрито. Затори, крім того, утворилися по Академіка Богомольця, Михайла Задніпровського, Євгена Коновальця, бульвару Дружби народів, Михайла Бойчука (частково), Московській, алеї Героїв Крут, Івана Мазепи, Михайла Грушевського, Кріпосному провулку, Садовій, Петрівській алеї, Парковій, Хрещатику, Костьольній, Михайлівській площі, Великій Житомирській, Олеся Гончара, Рейтарській, Миколи Лисенка, Прорізній, Малопідвальній, Бориса Грінченка.

Також затори спостерігаються на в’їздах до Києва. Зокрема, об’їзній дорозі та прилеглих ділянок проспекту Перемоги, через що рух уповільнений по один бік дороги Академіка Палладіна, вулиці Соборній з виїзду Петропавловської Борщагівки, вулиці Новій, Повітрофлотському проспекті, Волинській, Народного ополчення.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепта столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це вагомий привід змінити її.

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Автор: УНІАН