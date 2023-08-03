12 років ув’язнення отримав ще один агент російської воєнної розвідки, який передавав РФ інформацію про навчання бійців Нацгвардії.
Як повідомив прес-центр СБУ, поплічником ворога виявився екс-командир взводу в одному із центрів підготовки підрозділів Національної гвардії.
Зазначається, що він був завербований кадровим співробітником 316-го розвідцентру головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ), який представлявся Сергієм Пріваловим.
В спецслужбі поінформували, що тоді зраднику було обрано псевдонім "Річард", а також надали ключові завдання.
"Агент збирав інформацію про іноземну військову допомогу підрозділам Нацгвардії, зокрема щодо бойової підготовки українських воїнів. Військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочинні дії ворожого агента і затримала його на спробі переправлення таємної інформації російському ГРУ. Після тривалого розслідування і ретельного вивчення всіх фактів незаконної діяльності зловмисника суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.
Викриття зрадників та інформаторів РФ
Як повідомляв УНІАН, СБУ викрила та затримала у Харкові двох інформаторів РФ, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари росіян. Вони переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.
У Куп’янську взяли інформатора росіян, який "зливав" напрямки польотів гелікоптерів ЗСУ.
Крім того, СБУ затримала зрадника, який "зливав" інформацію про аеродроми на Кіровоградщині.