Ворожий агент збирав інформацію про іноземну військову допомогу підрозділам Нацгвардії, зокрема щодо бойової підготовки українських воїнів.

12 років ув’язнення отримав ще один агент російської воєнної розвідки, який передавав РФ інформацію про навчання бійців Нацгвардії.

Як повідомив прес-центр СБУ, поплічником ворога виявився екс-командир взводу в одному із центрів підготовки підрозділів Національної гвардії.

Зазначається, що він був завербований кадровим співробітником 316-го розвідцентру головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ), який представлявся Сергієм Пріваловим.

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В спецслужбі поінформували, що тоді зраднику було обрано псевдонім "Річард", а також надали ключові завдання.

"Агент збирав інформацію про іноземну військову допомогу підрозділам Нацгвардії, зокрема щодо бойової підготовки українських воїнів. Військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочинні дії ворожого агента і затримала його на спробі переправлення таємної інформації російському ГРУ. Після тривалого розслідування і ретельного вивчення всіх фактів незаконної діяльності зловмисника суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Викриття зрадників та інформаторів РФ

Як повідомляв УНІАН, СБУ викрила та затримала у Харкові двох інформаторів РФ, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари росіян. Вони переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.

У Куп’янську взяли інформатора росіян, який "зливав" напрямки польотів гелікоптерів ЗСУ.

Крім того, СБУ затримала зрадника, який "зливав" інформацію про аеродроми на Кіровоградщині.

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