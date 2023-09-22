Зрадниця на маршрутці: на Одещині затримали ворожу коригувальницю / фото СБУ

В Одеській області затримали коригувальницю, яка готувала ворожі повітряні атаки по 9 об’єктах в регіоні. За даними слідства, жителька Чорноморська регулярно їздила маршрутним таксі територією регіону та фіксувала місця базування і переміщення українських захисників, намагалась відслідкувати напрямки польотів бойової авіації ЗСУ. 

"Для здійснення ворожих ударів зловмисниця передала окупантам електронні координати 9 об’єктів військової та критичної інфраструктури регіону. Серед них – укріпрайони Сил оборони, фортифікаційні споруди і стратегічно важливі локації залізничного сполучення", – повідомили в прес-службі обласного управління СБУ,

В Одеській обласній прокуратурі зазначають, що фігурантка у липні-серпні 2023 року через Telegram відправляла співробітнику розвідки РФ інформацію про дислокацію сил та засобів ЗС України, розміщених на території, зокрема міста Чорноморськ, а також наявності військовослужбовців в окремих адміністративних будівлях на території області. Вона також робила скриншоти Google Maps із мітками точного розташування підрозділів. Під час обшуку у жінки вилучено мобільний телефон із доказами її комунікації з агресором. 

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Фото Інформаторка РФ затримана СБУ 22 вересня 2023
Фото Інформаторка РФ затримана СБУ 22 вересня 2023
Фото Інформаторка РФ затримана СБУ 22 вересня 2023
Фото Інформаторка РФ затримана СБУ 22 вересня 2023

В СБУ запевняють, що викрили фігурантку ще на початковому етапі її розвідувально-підривної діяльності та поінформували командування українських військ про можливі загрози повітряних атак РФ. Вона потрапила у поле зору ворожих спецслужб після того, як ще на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримувала окупантів і активно про це "виписувала" у заборонених соцмережах.

Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Колаборанти в Україні - останні новини

На Херсонщині затримали сім’ю колаборантів, які допомагали РФ провести фейковий референдум у 2022 році. Зокрема дві жительки Бериславського району (мати з донькою) після захоплення регіону підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу. Колаборанток "призначили" до окупаційної "виборчої комісії" села Максима Горького та вони здійснювали подворові обходи жителів і збирали "голоси за приєднання" Херсонщини до країни-агресора. При цьому, погрожували, якщо люди не хотіли "правильно" ставити відмітку у фейковому бюлетені.

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