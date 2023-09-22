Зловмисниця передала окупантам електронні координати 9 об’єктів військової та критичної інфраструктури регіону.

В Одеській області затримали коригувальницю, яка готувала ворожі повітряні атаки по 9 об’єктах в регіоні. За даними слідства, жителька Чорноморська регулярно їздила маршрутним таксі територією регіону та фіксувала місця базування і переміщення українських захисників, намагалась відслідкувати напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

"Для здійснення ворожих ударів зловмисниця передала окупантам електронні координати 9 об’єктів військової та критичної інфраструктури регіону. Серед них – укріпрайони Сил оборони, фортифікаційні споруди і стратегічно важливі локації залізничного сполучення", – повідомили в прес-службі обласного управління СБУ,

В Одеській обласній прокуратурі зазначають, що фігурантка у липні-серпні 2023 року через Telegram відправляла співробітнику розвідки РФ інформацію про дислокацію сил та засобів ЗС України, розміщених на території, зокрема міста Чорноморськ, а також наявності військовослужбовців в окремих адміністративних будівлях на території області. Вона також робила скриншоти Google Maps із мітками точного розташування підрозділів. Під час обшуку у жінки вилучено мобільний телефон із доказами її комунікації з агресором.

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В СБУ запевняють, що викрили фігурантку ще на початковому етапі її розвідувально-підривної діяльності та поінформували командування українських військ про можливі загрози повітряних атак РФ. Вона потрапила у поле зору ворожих спецслужб після того, як ще на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримувала окупантів і активно про це "виписувала" у заборонених соцмережах.

Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Колаборанти в Україні - останні новини

На Херсонщині затримали сім’ю колаборантів, які допомагали РФ провести фейковий референдум у 2022 році. Зокрема дві жительки Бериславського району (мати з донькою) після захоплення регіону підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу. Колаборанток "призначили" до окупаційної "виборчої комісії" села Максима Горького та вони здійснювали подворові обходи жителів і збирали "голоси за приєднання" Херсонщини до країни-агресора. При цьому, погрожували, якщо люди не хотіли "правильно" ставити відмітку у фейковому бюлетені.

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