Заплановане розширення мережі свердловин у Дніпропетровській області та проведення реконструкції наявних водогонів.

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпропетровської області провів нараду щодо реалізації проектів магістральних водогонів на заміну тим, які живилися з Каховського водосховища, задля забезпечення водою жителів регіону.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак доповів, що підрив дамби на Каховській ГЕС призвів до проблем із забезпеченням питною водою жителів міст Кривий Ріг, Марганець, Покров і Нікополь. Зокрема, припинено роботу водоканалів у Покрові та Марганці. Зараз у цих містах відбувається підвезення води за допомогою залізничного та автомобільного транспорту.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков поінформував про проекти будівництва водогонів Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь і Хортиця – Томаківка. За його словами, реалізація цих проектів дасть змогу забезпечити якісною питною водою людей у постраждалих районах.

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Крім того, заплановане розширення мережі свердловин у Дніпропетровській області та проведення реконструкції наявних водогонів.

Також було заслухано інформацію голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, Марганецького міського голови Геннадія Боровика, Нікопольського міського голови Олександра Саюка та Покровського міського голови Олександра Шаповала щодо водозабезпечення громадян.

Володимир Зеленський доручив опрацювати питання щодо залучення додаткової техніки для підвезення води в населені пункти.

Ситуація з водопостачанням Дніпропетровській області - деталі

Після того, як росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію, влада Кривого Рогу Дніпропетровської області екстрено провела нараду щодо забезпечення міста водою. Очільник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що "ситуація дуже складна".

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 8 червня 2023 року погодив виділення з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 1,5 млрд гривень для реалізації протягом двох років експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів.