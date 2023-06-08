Цей проект має бути реалізований за 2-3 місяці.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 8 червня 2023 року погодив виділення з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 1,5 млрд гривень для реалізації протягом двох років експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів.

Про це повідомляється на офіційному сайті комітету. Зазначається, що нові лінії будуть прокладені по напрямках: Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище, Марганець - Нікополь, Хортиця - Томаківка. Загальна протяжність водогонів складе 87 км.

"За оцінками експертів, через черговий терористичний акт росіян, кризу питної та технічної води відчують на собі щонайменше чотири області та Крим. Найбільше через підрив Каховської гідроелектростанції постраждає Дніпропетровська область. Масштаби трагедії просто катастрофічні, тому ми маємо діяти швидко", - цитує прес-служба голову комітету з питань бюджету Роксолану Підласу.

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Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2023 рік", рішення уряду про виділення коштів зі спеціального Фонду ліквідації наслідків збройної агресії набувають чинності після погодження комітетом з питань бюджету

Підласа зауважила, що після ухвалення двох рішень про виділення коштів з Фонду ліквідації, у Фонді залишається наразі 55,8 млрд гривень. Проект з будівництва водогонів буде реалізовувати Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, як головний розпорядник коштів державного бюджету.

При цьому голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм на заході "Діалоги про відновлення України" розповів про терміни будівництва водогонів.

"У нас є завдання по водогону. Сьогодні завдяки Верховній Раді нам підтвердили ці кошти. Цей проект ми маємо завершити буквально за два-три місяці, тому що деякі міста вже залишаться без води через півтора місяці. Це три ділянки водогону в двох областях через одне місто, що мають надати питну воду у тих містах, які не мають доступу до свердловин", - сказав він.

Знищення Каховської ГЕС - наслідки

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Кабінет міністрів України провів засідання через новий теракт росіян. На ньому утворили штаб з ліквідації наслідків теракту на Каховській ТЕС, а також схвалили виділення 1,5 млрд гривень для будівництва двох нових магістральних водогонів.

Ціна будівництва нової ГЕС може складати близько $1 мільярда. Йдеться не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а й про відновлення цілісності величезної греблі.

Миколаїв ще не скоро зможе брати воду з Дніпра після того, як російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції.

За словами експертів, підрив Каховської ГЕС залишить велику кількість полів без зрошення. 94% сільськогосподарських земель Херсонської області отримували воду з цього каналу. Також від цієї води залежали 74% земель у Запорізькій області, 30% земель у Дніпропетровській області.

Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелі, а велика кількість морських та прісноводних риб - загинути.

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