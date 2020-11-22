Чоловіка підозрюють у зґвалтуванні та порушенні недоторканності житла.

На кордоні з РФ у Харківській області затримано громадянина України, який перебував у розшуку з 2016 року.

Читайте такожУ Німеччині заарештували вчителя математики, який опинився канібалом-гомосексуаломПро це повідомляється на сторінці Східного регіонального управління ДПСУ у Facebook.

Зазначається, що учора, 21 листопада, в пункті пропуску «Гоптівка» під час здійснення заходів прикордонного контролю стосовно громадянина України, який прямував з РФ, спрацювала одна із баз даних правоохоронців.

«Як з’ясували прикордонники Харківського загону Національна поліція розшукує українця ще з 2016 року за підозрою у скоєнні на території Дніпропетровської області злочинів, відповідальність за які передбачена статтями 152-1 (зґвалтування) та 162-1 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, громадянина затримали та передали представникам Національної поліції.

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Автор: Світлана Макринська