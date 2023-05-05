Дитина віддавала матері гроші, а сама страждала від нестачі їжі.

В Одесі дев'ятирічний хлопчик був змушений утримувати матір-ледарку та платити за квартиру.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, 29-річна уродженка Білгород-Дністровського району Одещини зловживала алкоголем, не працювала і навіть не намагалася отримати статус безробітної чи матері-одиначки. Ледарка знайшла інший шлях задля безпечного життя - вмовлянням та погрозами примусила заробляти свого сина. Зокрема, малий жебракував та мив фари автівок на одній зі жвавих доріг у центрі Одеси. Так, його часто бачили у районі Олександрівського проспекту.

"Тривалий час хлопчик щоденно виконував цю роботу, випрошуючи у водіїв гроші. Мати тримала сина під постійним контролем, перебуваючи неподалік. Зароблені дитиною гроші жінка витрачала більшою мірою на свої потреби: сигарети, алкоголь, продукти", - розповіли у поліції.

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Також дитина сплачувала за житло, яке його горе-матір орендувала в Одесі. За даними поліції, при цьому, хлопчик голодував – йому не вистачало їжі і він змушений був приховувати частину отриманих від громадян коштів, щоб подбати про себе. Наприклад, він розповів правоохоронцям, як один сердобольний водій "крутої" автівки дав йому одразу 1 тис. грн, за що отримав похвалу від матері.

"Вона сказала, що я – молодець", - розповів малий правоохоронцям.

За даними управління, жінка раніше вже потрапляла у поле зору поліції через неналежне виконання батьківських обов’язків. Правоохоронці не раз проводили з нею профілактичні бесіди та складали адміністративні матеріали за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі, вчергове виявивши її сина на дорозі за жебракуванням, поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей вилучили хлопчика із сім’ї. Зараз він проходить обстеження у лікарні.

Матері висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 304 Кримінального кодексу України - втягнення неповнолітніх у заняття жебрацтвом. Лише після цього вона стала на облік у центр зайнятості та нібито шукає роботу. Проте за те, що вона зробила з власним сином, їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

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