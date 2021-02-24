Рішення прийнято на засіданні уряду.

Кабінет міністрів дозволив змінювати по батькові з 14 років на власний розсуд.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі під час засідання уряду.

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"Кабмін вніс зміни до пункту 3 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи. До прийняття закону фізична особа, яка досягла 14 років, мала право змінити своє по батькові лише у разі зміни її батьком власного імені або у разі виключення відомостей про нього як батька дитини з актового запису про її народження. Водночас у четвертому абзаці пункту 3 порядку передбачена можливість подавати та розглядати заяву про повторну зміну по батькові за процедурою, встановленою порядком", - заначив він.

За його словами, враховуючи, що з прийняттям закону, який набрав чинності 1 січня 2021 року, фізична особа по досягненню 14 років має право змінювати по батькові на власний розсуд, тому четвертий абзац виключили з документу.

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Автор: Леся Лещенко