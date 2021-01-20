Два британці зможуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Всесвітня боксерська організація (WBO) зробила ще одну відстрочку для чемпіона світу Ентоні Джошуа, дозволивши йому зберегти пояс і не проводити обов'язковий захист проти Олександра Усика.

Про це повідомив авторитетний портал BoxingScene з посиланням на власні джерела, добре знайомі з ситуацією. У WBO ситуацію коментувати відмовилися.

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Таким чином, Джошуа і Ф'юрі зможуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу.

У той же час Усик проведе бій за титул "тимчасового" чемпіона WBO - його суперником, швидше за все, стане британець Джо Джойс. Сторони боксерів вже ведуть переговори про проведення бою.

Переможець бою Джошуа - Ф'юрі повинен буде зустрітися з переможцем бою Усик - Джойс протягом 180 днів після завершення поєдинку. Якщо Ф'юрі або Джошуа відмовляться від такого бою, то переможець бою Усик - Джойс буде визнаний повноцінним чемпіоном світу за версією WBO.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.

Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.

Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак цей бій не відбувся, і у Ф'юрі вже підкреслили, що третього бою не буде. Також Ф'юрі поки був звільнений від обов'язкового захисту пояса.

Команди Ф'юрі і Джошуа вже близькі до завершення переговорів з проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Олександр Усик спершу заявляв, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним. Пізніше він сказав, що хоче, щоб бій Джошуа - Ф'юрі відбувся.

Джошуа заявляв, що готовий відмовитися від пояса WBO заради бою з Ф'юрі, а промоутер Едді Хірн сказав, що бій Джошуа - Ф'юрі відбудеться "або з усіма поясами, або взагалі без них".

Британський боксер Джо Джойс вже кидав українцю виклик. Він займає друге місце в рейтингу WBO - відразу після Усика.

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Автор: Антон Дудар