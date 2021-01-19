Італійська модель і актриса Анна Фалькі роздяглася для фото після розгромної перемоги "Лаціо" над "Ромою" (3:0) в Серії А.
Перед матчем Фалькі пообіцяла оголитися, якщо "Лаціо" вдасться здобути перемогу. У підсумку актриса дотримала своє слово.
Знімок з'явився в Instagram Фалькі. На фото вона позує без одягу, в одній лише масці.
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48-річна Фалькі є давньою прихильницею "Лаціо". Також вона відома романами з футболістами - зокрема, з Філіппо Індзагі, Маттео Феррарі і Крістіаном Ківу.
Останнім часом Фальки працює ведучою клубного каналу "Лаціо".
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