Анна Фалькі таким чином відсвяткувала перемогу "Лаціо" в римському дербі.

Італійська модель і актриса Анна Фалькі роздяглася для фото після розгромної перемоги "Лаціо" над "Ромою" (3:0) в Серії А.

Перед матчем Фалькі пообіцяла оголитися, якщо "Лаціо" вдасться здобути перемогу. У підсумку актриса дотримала своє слово.

Знімок з'явився в Instagram Фалькі. На фото вона позує без одягу, в одній лише масці.

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48-річна Фалькі є давньою прихильницею "Лаціо". Також вона відома романами з футболістами - зокрема, з Філіппо Індзагі, Маттео Феррарі і Крістіаном Ківу.

Останнім часом Фальки працює ведучою клубного каналу "Лаціо".

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Автор: Антон Дудар