Команда Руслана Малиновського перевірить на міцність чемпіона Іспанії на стадії 1/8 фіналу.

24 лютого в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Аталанта" прийматиме "Реал". Матч пройде на "Гевісс Стейдіум" в італійському Бергамо.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Аталанта - Реал.

Букмекери віддають невелику перевагу в цьому матчі "Аталанті".

На перемогу мадридців дається коефіцієнт 2,89, на нічию - 3,72, а на успіх "Аталанти" - 2,49.

Водночас "Реал" є фаворитом на вихід до чвертьфіналу. Букмекери виставили на їх прохід коефіцієнт 1,61, а на бергамасків - 2,20.

"Аталанта" - "Реал": перед матчем

"Аталанта" набрала 11 очок в одній групі з "Ліверпулем", "Мідтьюлланом" і "Аяксом" та вийшла до плей-офф з другого місця.

"Реал" на груповому етапі став першим у квартеті з "Інтером", "Шахтарем" та менхенгладбаською "Боруссією", набравши 10 очок.

Раніше "Реал" й "Аталанта" не перетиналися.

Перед зустріччю в ЛЧ обидві команди успішно зіграли в національних чемпіонатах. "Реал" в чемпіонаті Іспанії обіграв на чужому полі "Вальядолід" з рахунком 0:1. "Аталанта" тим часом в драматичному трилері перестріляла "Наполі" з рахунком 4:2.

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Автор: Будрін Артем