На киян чекає бій в гостях у суперника.

Київське "Динамо" 25 лютого в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи в Бельгії зіграє з "Брюгге".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Брюгге - Динамо.

Брюгге - Динамо: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 22.00.

Перша зустріч команд у Києві завершилася внічию - 1:1. Тепер на "Динамо" чекає бій, в якому киянам належить віддати всі сили - безславний виліт з Ліги Європи на такому ранньому етапі навряд чи входив в плани Мірчі Луческу.

Щоб пройти далі, "Динамо" потрібно обов'язково забивати. Киян влаштує або перемога в гостях, або нічия з рахунком 1:1 (переведе гру в овертайм), 2:2 або вище ("Динамо" проходить далі).

Брюгге - Динамо: прогноз букмекерів

"Брюгге"

У матчі проти "Динамо" "Брюгге" не вдалося перемогти вперше за 11 ігор у всіх турнірах.

Між матчами Ліги Європи "Брюгге" вдалося знову виграти - в чемпіонаті Бельгії з рахунком 3:0 був розгромлений "Левен". У своєму національному чемпіонаті "Брюгге" лідирує, випереджаючи найближчого переслідувача "Антверпен" на 15 очок і при цьому маючи матч у запасі.

Бельгійський клуб перед грою у відповідь з "Динамо" опинився в непростій ситуації - ще два гравці команди (основний голкіпер Симон Міньоле і нападник Шарль Де Кетеларе) здали позитивні тести на коронавірус.

"Динамо"

Команда Мірчі Луческу після відновлення сезону поки що виглядає не найкращим чином. Кияни в трьох матчах виграли лише раз - у "Олімпіка" з рахунком 3:1. Команда важкувато входить в сезон, але, можливо, варто зробити знижку і на непрості погодні умови.

Між матчами проти "Брюгге" "Динамо" зіграло внічию з "Десною" - 1:1. Причому врятуватися від поразки вдалося лише наприкінці зустрічі завдяки голу з пенальті у виконанні Віктора Циганкова.

Ця нічия скоротила перевагу "Динамо" над найближчим конкурентом "Шахтарем" в УПЛ до 1 очка.

Відзначимо, що після нічийного результату на своєму полі "Динамо" проходило далі в плей-офф єврокубків тільки в трьох випадках з вісімнадцяти.

Слова перед матчем

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу:

"Брюгге" я розглядаю як небезпечного суперника, адже якщо гравці, які замінять вибулих, не компенсують їх в технічному плані, то безумовно матимуть ще більше мотивації, ентузіазму і концентрації. Вони з успіхом можуть замінити своїх партнерів по команді. Самовіддача і самопожертва гравців, які хочуть довести свої амбіції на основний склад, як на мене, буде навіть вище, ніж у основних футболістів".

Асистент головного тренера Брюгге Рік де Міл:

"Гра від оборони? Ми будемо грати так, як завжди грає Брюгге. Нам просто потрібно зіграти матч по-своєму, як ми це продемонстрували в Києві і в грі проти Левена".

Хто не зіграє?

У "Брюгге" матч пропустять Ноа Ланг, Симон Міньоле, Шарль Де Кетеларе, Матс Рітс, Ханс Ванакен, Матей Мітрович і Стефано Денсвіл. У "Динамо" в лазареті знаходяться Беньямін Вербич, Микита Бурда, Тудор Белуце і Володимир Костевич.

Орієнтовні склади

"Брюгге": Хорват, Мата, Коссуну, Мехеле, Соболь, Вормер, Баланта, Окереке, Дірар, Ланг, Дост

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, де Пена, Бесєдін

Арбітр

Головним арбітром цього матчу призначений Срджан Йованович з Сербії.

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Автор: Антон Дудар