"Жовто-сині" зіграли внічию з чинними чемпіонами світу.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував нічию проти збірної Франції на старті кваліфікації ЧС-2022.

Про це Шевченко сказав в ефірі телеканалів "Футбол 1,2,3".

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"Було дуже важко грати з такою хорошою командою, у якої багато хороших і технічних футболістів. У нас був хороший план на гру, хлопці просто молодці. Той обсяг роботи, який вони виконали, ті підстраховки і тиск на м'ячі, який ми спробували дати, воно вдалося. Ми вибрали таку тактику, тому що по-іншому з такими командами, як Франція, важко грати. Може, цей футбол не був красивим, але був компактним і лаконічним", - сказав Шевченко.

Він також підкреслив, що нічия - не ідеальний результат:

"Ми провели хороший матч. Ідеально було б, якби виграли, але план спрацював. У нас було багато хороших продовжень, трохи не догравали в цьому плані, розгубилися особливо в перші 25-30 хвилин. Але ми в перший раз грали за такою системою гри, яку ми давно готували. Однак у нас було лише одне тренування, щоб втілити її в життя. Хлопці добре підготувалися, уважно слухали і сконцентрувалися на тому, про що ми говорили".

Незважаючи на те, що збірна України пропустила після помилки арбітрів, які не побачили офсайд у французів, Шевченко залишився задоволений суддівством:

"Вважаю, що рефері відсудив ідеальний матч. Так, VAR в такі моменти допомагає, але з точки зору того, як він відсудив, це було ідеально".

Франція - Україна: підсумки матчу

Матч Франція - Україна завершився з рахунком 1:1. На гол Антуана Грізманна українці відповіли ударом Сергія Сидорчука, після якого м'яч влетів у сітку рикошетом від Преснеля Кімпембе.

Франція і Україна зустрічалися в 11-й раз в історії. Внічию команди зіграли вчетверте (в України - одна перемога і шість поразок).

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Антуан Грізманн (оцінка - 7,9). В України - Микола Матвієнко (оцінка - 7,7).

Збірна України за матч не завдала жодного удару в створ (всього - 4 удари). У Франції - 18 ударів (3 - у площину воріт).

Олександр Зінченко став наймолодшим капітаном в історії збірної України (24 роки і 98 днів).

Свій наступний матч у відборі Україна проведе 28 березня, коли прийматиме в Києві команду Фінляндії. Франція в цей же день зіграє в Казахстані.

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Автор: Антон Дудар