Ікер Касільяс отримав посаду в клубі, в якому провів більшу частину кар'єри.

Один з найкращих голкіперів в історії Ікер Касільяс став генеральним директором Фонду мадридського "Реала".

Про це інформує офіційний сайт "вершкових".

"Ікер Касільяс - легенда "Реала", він представляє цінності нашого клубу і він є найкращим воротарем в історії нашого клубу. Його спортивна кар'єра і людські якості були відзначені престижними нагородами, такими як премія принца Астурійського в галузі спорту, Великий хрест Королівського ордена за заслуги в спорті, золота медаль Королівського ордена за заслуги в спорті і золота медаль комуни Мадрида. "Реал" пишається тим, що один з його великих капітанів повернувся додому", - відзначили в мадридському клубі.

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Нагадаємо, Касільяс виступав за "Реал" з 1998 по 2015 роки, провівши 725 матчів і вигравши з клубом 19 титулів. Після цього він перейшов в "Порту". Влітку 2020 року воротар оголосив про завершення кар'єри.

Ікер Касільяс: завершення кар'єри

У травні 2019 року Касільяс переніс інфаркт під час тренування "Порту".

Після цього голкіпер призупинив кар'єру. У листопаді 2019 року він повернувся до тренувань, але в матчах більше не брав участь.

У серпні цього року Касільяс офіційно оголосив про завершення кар'єри.

За свою кар'єру він став п'ятикратним чемпіоном Іспанії, тричі вигравав Лігу чемпіонів, двічі - Кубок Іспанії і чотири рази - Суперкубок. У Португалії воротар встиг двічі виграти національний титул, і по разу - Кубок і Суперкубок країни. За збірну Іспанії голкіпер провів 167 поєдинків. З національною командою він став чемпіоном світу 2010 року, а також переможцем Євро в 2008-му і 2012-му.

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Автор: Антон Дудар