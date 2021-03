Один з найсильніших клубів Італії міланський "Інтер" представив нову емблему.

Вона була опублікована в Twitter "Інтера".

Емблема виконана в мінімалістичному дизайні з використанням трьох кольорів. У колі розташовані стилізовані літери IM (Internazionale Milano).

Більшості фанатів логотип не сподобався.

"Я сподіваюся, ви жартуєте. Що це за л*йно?", "Це жахливо" , "Це не може бути правдою", "Таке враження, що вони придумали нового супергероя", "Вони зробили її в пейнті?", "Мої співчуття. Сподіваюся, вони хоча б не платили нікому за її створення", "Поверніть попереднє лого", - коментують вболівальники в Twitter.

"Коли замовляєш щось в інтернеті / коли воно приходить".

"Це б чудово виглядало у всесвіті Трансформерів".

Нову емблему "Інтера" також порівняли з логотипом Wolksvagen.

"Ексклюзивні закулісні кадри від нової команди дизайнерів "Інтера".

Exclusive behind-the-scenes footage from the new IM design team pic.twitter.com/3AkaP349ou