Один з найсильніших клубів Італії міланський "Інтер" представив нову емблему.
Вона була опублікована в Twitter "Інтера".
Емблема виконана в мінімалістичному дизайні з використанням трьох кольорів. У колі розташовані стилізовані літери IM (Internazionale Milano).
Більшості фанатів логотип не сподобався.
"Я сподіваюся, ви жартуєте. Що це за л*йно?", "Це жахливо" , "Це не може бути правдою", "Таке враження, що вони придумали нового супергероя", "Вони зробили її в пейнті?", "Мої співчуття. Сподіваюся, вони хоча б не платили нікому за її створення", "Поверніть попереднє лого", - коментують вболівальники в Twitter.
"Коли замовляєш щось в інтернеті / коли воно приходить".
"Це б чудово виглядало у всесвіті Трансформерів".
Нову емблему "Інтера" також порівняли з логотипом Wolksvagen.
"Ексклюзивні закулісні кадри від нової команди дизайнерів "Інтера".
Exclusive behind-the-scenes footage from the new IM design team pic.twitter.com/3AkaP349ou— ^|☰× (@dhubbj) March 30, 2021
Відзначимо, що попередній логотип "Інтера" був представлений лише в 2014 році.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Бразилії під час футбольного матчу птах знесла яйце прямо на газон: арбітр зупинив гру (відео)
- Збірна Камеруну через курйозну помилку не викликала свого капітана: він чинний фіналіст Ліги чемпіонів
- Легенда світового футболу покинув соцмережі через расизм
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram