Ігор Суркіс задоволений роботою Мірчі Луческу в київському "Динамо".

Президент "Динамо" Ігор Суркіс оцінив роботу румунського фахівця Мірчі Луческу на посаді головного тренера київського клубу.

Про це Суркіс сказав в ефірі програми "Бомбардир" на YouTube.

"Луческу хоче працювати і працює по 24 години на добу. Він - той тренер, який з тими ж футболістами домігся великого прогресу. Він виграв Суперкубок, ми потрапили в євровесну. Найголовніше, за що треба поставити йому п'ятірку - команда грала в Лізі чемпіонів. Ми йдемо на першому місці в УПЛ, йде боротьба за перше місце в чемпіонаті, але, звичайно, все буде вирішуватися навесні", - сказав Суркіс.

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При цьому президент "Динамо" підкреслив, що якби на трибунах були глядачі, то якість гри "Динамо" могла б бути вищою.

Суркіс підкреслив, що ідея із запрошенням Луческу виникла давно, а також порівняв румунського тренера з легендою "Динамо" Валерієм Лобановським:

"Коли ти хочеш призначити головного тренера, то розглядаєш безліч кандидатур. Завжди була ідея щодо Містера, але було незрозуміло, чи захоче він. Він досвідчений тренер з величезним стажем роботи, професіонал до мозку кісток. Його можна порівнювати тільки з Валерієм Василійовичем по тому, як він працює".

"У цьому віці 24 години тренувати і говорити про футбол - це може тільки великий професіонал. Залишити сім'ю в Румунії, переїхати жити на базу, хоча ми йому квартиру пропонували. Він відмовляється, каже, що хоче жити на базі, повністю познайомитися з командою, з гравцями, бути ближче до них. Він великий професіонал, це найголовніше", - додав Суркіс.

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, минулого літа прийняв київське "Динамо".

Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце в своїй групі ЛЧ, вийшовши в плей-офф Ліги Європи, а також лідирують в УПЛ, набравши 29 очок в 12 турах.

Завдяки виходу "Динамо" в ЛЧ Луческу встановив віковий рекорд турніру.

Також Луческу перевершив єврокубковий рекорд Валерія Лобановського.

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Автор: Антон Дудар