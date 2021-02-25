Чемпіон України має закріпити успіх на полі "Олімпійського".

Донецький "Шахтар" 25 лютого проведе матч-відповідь у плей-офф Ліги Європи. "Гірники" в Києві мають закріпити здобутий успіх з виїзного поєдинку проти ізраїльського "Маккабі". Перший матч завершився 0:2 на користь українського колективу.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Маккабі.

Початок зустрічі - о 20.00.

Маккабі - Шахтар: де дивитися матч

"Маккабі" Тель-Авів

У нинішньому євросезоні тель-авівський "Маккабі" починав свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів, але вилетів від "Зальцбурга". Після цього команда опинилася в Лізі Європи, де посіла друге місце у квартеті з "Вільярреалом", "Сівасспором" та "Карабахом".

Наприкінці 2020 року керівництво "Маккабі" зробило рокірування на посаді головного тренера. Замість Георгіоса Доніса команду прийняв Патрік фон Ліувен, який, до слова, раніше працював в академії "Шахтаря".

У чемпіонаті Ізраїлю тель-авівський "Маккабі" на цю мить займає друге місце, на 2 очки відстаючи від "Маккабі" з Хайфи.

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"Шахтар"

Тогорічний півфіналіст Ліги Європи "Шахтар" почав свій шлях в єврокубках сезону 2020-2021 відразу з групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" набрали 8 очок у надскладній "групі смерті" та посіли третє місце в одному квартеті з "Реалом", "Боруссією" Менхенгладбах та "Інтером".

Особливе та престижне досягнення український клуб теж встановив: "Шахтар" двічі обіграв мадридський "Реал", два рази зіграв внічию з міланцями, але обидва рази ганебно програв представнику Німеччини.

Команда Луїша Каштру лише набирає тонус у новому році, оскільки на внутрішній арені була зимова пауза. "Шахтар" провів ряд контрольних матчів на зборах в Туреччині. У цих матчах донеччани здобули лише дві звитяги, п'ять разів зіграли внічию й один раз програли.

У чемпіонаті України "кроти" розпочали друге коло з втрати очок проти "Колоса" - 0:0. Проте змогли реабілітуватися у 15-му турі чемпіонату України на "Олімпійському" обігравши "Рух" 2:0.

Слова перед матчем

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря":

"Що стосується дуелі з "Маккабі", то ми ще нічого не виграли. Багато хто може говорити, що ми вже пройшли, але в моїй голові ми ще нічого не зробили. Ми повинні виходити на кожну гру для того, щоб перемагати. Все моє життя в футболі навчило не радіти чомусь передчасно. Я завжди кажу гравцям, що потрібно бути уважним з самого початку і до самого кінця. На матч з "Маккабі" я поставлю найсильніший склад, як і на матч з "Зорею".

Патрік фон Ліувен, головний тренер "Маккабі":

"Шанси перед матчем завжди 50/50. Якщо не мислити позитивно, то краще взагалі не летіти на матч. Гра повинна приносити задоволення, це гра, в якій ви повинні бути сміливими, щоб показати хороший футбол, в такому випадку у вас будуть шанси. У нашої команди були можливості в першому матчі, але ми їх не використовували".

Хто не зіграє?

У "Шахтаря" в лазареті Ісмаїлі, Максим Малишев та Дентінью. У "Маккабі" травмований форвард збірної Ізраїлю Йонатан Коен та півзахисник Еден Карзев.

Орієнтовні склади:

"Маккабі": Тененбаум, Жеральдо, Йейні, Ернандес, Саборіт, Голаса, Блекман, Хозес, Пешич, Бен-Хаїм, Шехтер

"Шахтар": Трубін, Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко, Степаненко, Алан Патрік, Марлос, Соломон, Тайсон, Мораєс

Арбітр

Судити матч буде бригада арбітрів з Іспанії на чолі з Хосе Санчесом.

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Автор: Будрін Артем