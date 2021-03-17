Відповідне рішення прийняла КМДА.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" та "Ромою" 18 березня відбудеться в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" без вболівальників.

Про це повідомляє офіційний сайт КМДА.

Місцева державна влада ухвалила рішення не допустити глядачів на футбольні матчі, в тому числі міжнародні, до нормалізації епідеміологічної ситуації.

"У столиці ситуація з розповсюдженням інфекції - важка. Щодня збільшується кількість хворих, зокрема і тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Ми не можемо допустити великого скупчення людей", - вважає перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Нагадаємо, що було продано близько 14 000 квитків на поєдинок.

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Шахтар - Рома: перед матчем

Перша зустріч команд відбулася в Римі 11 березня і завершилася перемогою команди Паулу Фонсеки з рахунком 3:0.

Між матчами 1/8 фіналу ЛЄ "Шахтар" в УПЛ розгромив "Десну" з рахунком 4:0, а "Рома" в Серії А програла "Пармі" - 0:2.

Раніше "Шахтар" після поразки у виїзному матчі в плей-офф єврокубків потім вилітав з турніру в 13 з 15 випадків (тричі - після 0:3).

"Рома" в плей-офф єврокубків 32 рази перемагала в першій грі і в 27 випадках проходила далі.

У повторній грі "Ромі" не допоможе екс-гравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян, який травмувався в першому поєдинку.

Головним арбітром матчу призначений досвідчений іспанець Антоніо Матео Лаос.

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Автор: Будрін Артем