Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" та "Ромою" 18 березня відбудеться в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" без вболівальників.
Про це повідомляє офіційний сайт КМДА.
Місцева державна влада ухвалила рішення не допустити глядачів на футбольні матчі, в тому числі міжнародні, до нормалізації епідеміологічної ситуації.
"У столиці ситуація з розповсюдженням інфекції - важка. Щодня збільшується кількість хворих, зокрема і тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Ми не можемо допустити великого скупчення людей", - вважає перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Нагадаємо, що було продано близько 14 000 квитків на поєдинок.
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Шахтар - Рома: перед матчем
- Перша зустріч команд відбулася в Римі 11 березня і завершилася перемогою команди Паулу Фонсеки з рахунком 3:0.
- Між матчами 1/8 фіналу ЛЄ "Шахтар" в УПЛ розгромив "Десну" з рахунком 4:0, а "Рома" в Серії А програла "Пармі" - 0:2.
- Раніше "Шахтар" після поразки у виїзному матчі в плей-офф єврокубків потім вилітав з турніру в 13 з 15 випадків (тричі - після 0:3).
- "Рома" в плей-офф єврокубків 32 рази перемагала в першій грі і в 27 випадках проходила далі.
- У повторній грі "Ромі" не допоможе екс-гравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян, який травмувався в першому поєдинку.
- Головним арбітром матчу призначений досвідчений іспанець Антоніо Матео Лаос.
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