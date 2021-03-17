Португальські тренери готуються до вирішального поєдинку.

18 березня донецький "Шахтар" проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти римської "Роми". Команди зіграють в Києві. На передматчевій прес-конференції обидва наставники розмірковували про надважливість майбутнього протистояння.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Рома.

Слова португальських спеціалістів наводить офіційний сайт "Шахтаря".

Паулу Фонсека тепло згадав свої часи в Україні та підкреслив свій особливий емоційний зв'язок з українцями:

"Так, це повернення додому. Моя дружина і дитина - українці, у мене дуже сильний зв'язок з Україною та українцями. Я пережив тут прекрасні моменти, щороку вигравав чемпіонат. Було багато важливих моментів, складно виділити щось одне. Найщасливіші моменти - це коли ми вигравали чемпіонат, Кубок України, Суперкубок. Багато моментів важливі для мене".

48-річний тренер "Роми" наголосив на важливості забити м'яч на виїзді:

"Звісно, ми б хотіли завтра перемогти. Я не став би говорити, що завтра фаза оборони буде для нас важливішою за атаку. Ці компоненти гри важливі для нас однаково. Ми прекрасно знаємо, наскільки важче буде "Шахтарю", якщо ми заб'ємо, і ми докладемо всіх зусиль для того, щоб забити та максимально ускладнити суперникам життя".

Коуч "Шахтаря" Луїш Каштру теж був красномовним в розмові з журналістами:

"Ми усвідомлюємо, що завтра гра буде дуже важкою. Проте ми постараємося зробити все, щоб вхопитися за можливість відігратися. Нам складно, це правда. Але чому ми не можемо все змінити? Це виклик для гравців, вони це розуміють. Якщо ми програємо - привітаю "Рому". Це футбол. Або ми, або вони. Подивимося".

Всупереч форі у 3 м'ячі тренер "гірників" зберігає чудовий настрій та віру у себе:

"Ми віримо в те, що ми робимо. Я вірю у свою роботу. Весь світ навколо мене може бути проти, але я буду вірити. Я дуже сконцентрований на своїй роботі. У світі часто обговорюється, що кажуть інші. Але люди не говорять, що вони думають, не кажуть це від себе. Я вважаю, що ми повинні говорити те, що ми думаємо".

"Коли ми програємо, всі все знають. Коли виграємо - знає тільки тренер. Дивно. Мабуть, це якесь правило футболу. Ми продовжимо жити за цими правилами".

Нагадаємо, що матч між командами відбудеться на НСК "Олімпійський" без глядачів. Початок - о 20:00.

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Шахтар - Рома: перед матчем

Перша зустріч команд відбулася в Римі 11 березня і завершилася перемогою команди Паулу Фонсеки з рахунком 3:0.

Між матчами 1/8 фіналу ЛЄ "Шахтар" в УПЛ розгромив "Десну" з рахунком 4:0, а "Рома" в Серії А програла "Пармі" - 0:2.

Раніше "Шахтар" після поразки у виїзному матчі в плей-офф єврокубків потім вилітав з турніру в 13 з 15 випадків (тричі - після 0:3).

"Рома" в плей-офф єврокубків 32 рази перемагала в першій грі і в 27 випадках проходила далі.

У повторній грі "Ромі" не допоможе екс-гравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян, який травмувався в першому поєдинку.

Головним арбітром матчу призначений досвідчений іспанець Антоніо Матео Лаос.

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Автор: Будрін Артем