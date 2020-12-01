В УЄФА пояснили, чому збірна України отримала технічну поразку.

Українська асоціація футболу отримала від УЄФА мотиваційну частину рішення про присудження технічної поразки збірній України за матч Ліги націй проти Швейцарії.

Про це повідомляє "Футбол NEWS", передає Tribuna.com.

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Мотиваційна частина рішення становить 17 сторінок, вона підписана головою Апеляційного комітету УЄФА Педро Томасом.

Відзначається, що збірна України отримала технічну поразку, так як УАФ повинна була передбачити потенційну необхідність заміни команди в повному складі ще після позитивних тестів у Німеччині.

УАФ вивчає документи і готує подачу апеляції до Спортивного арбітражного суду Лозанни.

Технічна поразка збірної України: головне

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Автор: Антон Дудар