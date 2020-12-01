Українська асоціація футболу отримала від УЄФА мотиваційну частину рішення про присудження технічної поразки збірній України за матч Ліги націй проти Швейцарії.
Про це повідомляє "Футбол NEWS", передає Tribuna.com.
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Мотиваційна частина рішення становить 17 сторінок, вона підписана головою Апеляційного комітету УЄФА Педро Томасом.
Відзначається, що збірна України отримала технічну поразку, так як УАФ повинна була передбачити потенційну необхідність заміни команди в повному складі ще після позитивних тестів у Німеччині.
УАФ вивчає документи і готує подачу апеляції до Спортивного арбітражного суду Лозанни.
Технічна поразка збірної України: головне
- Через декілька випадків коронавірусу у збірній України перед грою зі Швейцарією головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося. Привезти на гру іншу команду українська збірна не змогла.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу. Водночас у Швейцарії чекали рішення УЄФА на свою користь.
- У збірній України заявили, що до делегації команди в Швейцарії ставилися "як до прокажених".
- 25 листопада УЄФА присудив технічну поразку збірній України.
- Ще до рішення УЄФА стало відомо, що УАФ подасть протест, якщо збірній України присудять технічну поразку. Після рішення в УАФ підтвердили, що звернуться до Спортивного арбітражного суду Лозанни.
- Матч Швейцарія - Україна був вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, так як в України було в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3. Тепер швейцарці вийшли на третє місце, а збірна України покинула елітний дивізіон турніру.
- Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував рішення УЄФА.
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