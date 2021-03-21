Футболіст прокоментував інтерес з боку бразильського клубу "Інтернасьонал".

Атакувальний півзахисник "Шахтаря" Тайсон вперше прокоментував скандал, в ході якого його перевели в дубль.

Нагадаємо, причиною цього рішення клубу стала відмова бразильця вийти на заміну в матчі Ліги Європи проти римської "Роми".

"Я посперечався з тренером, ось що сталося. Я обговорюю деякі речі, які вважаю неправильними", - сказав 33-річний лідер "гірників".

Про це повідомляє GZH.

Також Тайсон відповів на питання щодо інтересу клубу бразильської Серії А "Інтернасьоналя".

"Мій агент тут, зі мною. Він бачить цю ситуацію і взагалі все, що відбувається. Я віддав все в його руки. Моя справа - тренуватися і дивитися, чим ця ситуація закінчиться", - заявив екс-гравець "Металіста".

Як стало відомо "Бомбардиру", бразилець буде фінансово покараний. Тайсона чекає штраф у кількості більше, ніж половина місячної зарплати.

Більш того, у гравця немає бажання виступати за резервну команду. Є ймовірність, що ми його більше не побачимо у футболці "Шахтаря".

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Раніше директор "Шахтаря" Даріо Срна назвав причину, по якій Тайсон був переведений в дубль.

Також повідомлялося, що в "Шахтарі" було кілька конфліктних моментів, пов'язаних з Тайсоном, Марлосом і Жуніором Мораєсом. А екс-гравець "гірників" Олександр Сопко повідомляв, що це тріо разом з Аланом Патріком не виконують установки головного тренера команди Луїша Каштру, граючи у свій футбол.

Тайсон: майбутній відхід з "Шахтаря"

Контракт Тайсона з "Шахтарем" закінчиться влітку цього року. Ще в жовтні 2020-го бразилець заявив, що не буде продовжувати контракт з "гірниками".

Влітку 2019 року Тайсона намагалася підписати "Рома", бразилець тиснув на "Шахтар" через соцмережі, проте донецький клуб не відпустив гравця, пояснивши це тим, що Римський клуб не був готовий заплатити 30 мільйонів відступних.

Повідомлялося, що бразилець веде переговори з "Інтернасьоналем". Він хоче продовжити кар'єру на батьківщині.

Тайсон виступає за "Шахтар" з 2013 року і довгий час він був капітаном команди. У донецький клуб хавбек перейшов з "Металіста". У складі "Шахтаря" бразилець став шестиразовим чемпіоном України, п'ятикратним володарем Кубка України, а також чотири рази вигравав Суперкубок країни.

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Автор: Будрін Артем