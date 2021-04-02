Кайо Вілкер отримав червону картку / фото paraibaja.com.br
Футболіст команди "Ботафого Параїбано" Кайо Вілкер заробив безглузде вилучення в матчі бразильського Кубка Нордесте проти "Трезі".
Кайо був вилучений з поля вже через десять секунд після початку матчу.
Футболіст намагався дістатися до м'яча і не придумав нічого кращого, ніж стрибнути двома ногами вперед у суперника. Арбітр, не довго думаючи, показу Кайо червону картку.
"Ботафого Параібано" в меншості в підсумку поступився з рахунком 0:1.
Ka.... kaio? 😳 O Clássico Tradição já começou com EXPULSÃO nos primeiros segundos! pic.twitter.com/S4OdnUU5X0— Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) April 1, 2021
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