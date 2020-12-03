Верховна Рада України схвалила законопроект щодо розвитку в Україні кульової стрільби і біатлону.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в першому читанні проекту закону України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» (№ 3403) проголосував 271 народний депутат.
Законопроектом передбачено, що боєприпаси, які підлягають утилізації, за рішенням Кабінету міністрів передаватимуться Збройними силами, іншими формуваннями, які утворені відповідно до законів України, окремим закладам фізичної культури і спорту, зокрема, дитячо-юнацьким спортивним школам, закладам спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки, спеціалізованим спортивним клубам тощо для забезпечення якісного навчально-тренувального процесу. Йдеться про заклади, в яких є відділення зі стрільби кульової або біатлону.
На засіданні парламенту під час обговорення законопроект зазначалося, що реалізація його положень сприятиме розвитку кульової стрільби і біатлону в країні, проведенню повноцінного навчально-тренувального процесу в закладах фізкультури і спорту, підготовці резерву до національної збірної команди України зі стрільби кульової і біатлону, а також більш якісній підготовці молоді до служби у Збройних силах України.
Ряд депутатів наголошували на необхідності до розгляду проекту закону у другому читанні уточнити вид боєприпасів, який пропонується передавати до закладів фізкультури і спорту і, наприклад, замість терміну «боєприпаси», використати термін «дрібнокаліберні патрони» або «патрони для спортивної зброї».
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