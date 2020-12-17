Четвертий етап Кубка світу з біатлону в Хохфільцені стартував зі спринтерської гонки у чоловіків.
Лідер української збірної Дмитро Підручний фінішував шостим. Він вперше в цьому сезоні зумів закрити всі мішені в особистій гонці і показав свій найкращий результат в сезоні.
Весь п'єдестал пошани зайняли норвежці. Другу перемогу в сезоні здобув Стурла Легрейд.
Кубок світу з біатлону в Хохфільцені. Результати чоловічого спринту
1. Стурла Легрейд (Норвегія) - (0+0) 23:04,9
2. Йоханнес Дале (Норвегія) - (0+0) + 7,9
3. Йоганнес Тінгнес Бе (Норвегія) - (2+0) +19,9...
6. Дмитро Підручний (Україна) - (0+0) + 51,3
20. Антон Дудченко (Україна) - (0+0) +1:27,4
39. Артем Прима (Україна) - (1+1) +2:02,8
75. Руслан Ткаленко (Україна) - (0+2) +3:02,3
101. Богдан Цимбал (Україна) - (1+2) +4:24,9
Кубок світу з біатлону: четвертий етап
- Четвертий етап КМ 2020-2021 проходить у Хохфільцені з 17 по 20 грудня: де і коли дивитися гонки.
- До складу чоловічої збірної України на цей етап увійшли Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Руслан Ткаленко. Жіночу збірну представляють Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Валентина Семеренко та Анастасія Меркушина.
- Найкращим результатом збірної України в цьому сезоні поки є п'яте місце в жіночій естафеті на другому етапі.
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