Дмитро Підручний показав свій найкращий результат у сезоні.

Четвертий етап Кубка світу з біатлону в Хохфільцені стартував зі спринтерської гонки у чоловіків.

Лідер української збірної Дмитро Підручний фінішував шостим. Він вперше в цьому сезоні зумів закрити всі мішені в особистій гонці і показав свій найкращий результат в сезоні.

Весь п'єдестал пошани зайняли норвежці. Другу перемогу в сезоні здобув Стурла Легрейд.

Кубок світу з біатлону в Хохфільцені. Результати чоловічого спринту

1. Стурла Легрейд (Норвегія) - (0+0) 23:04,9

2. Йоханнес Дале (Норвегія) - (0+0) + 7,9

3. Йоганнес Тінгнес Бе (Норвегія) - (2+0) +19,9...

6. Дмитро Підручний (Україна) - (0+0) + 51,3

20. Антон Дудченко (Україна) - (0+0) +1:27,4

39. Артем Прима (Україна) - (1+1) +2:02,8

75. Руслан Ткаленко (Україна) - (0+2) +3:02,3

101. Богдан Цимбал (Україна) - (1+2) +4:24,9

Кубок світу з біатлону: четвертий етап

Четвертий етап КМ 2020-2021 проходить у Хохфільцені з 17 по 20 грудня: де і коли дивитися гонки.

До складу чоловічої збірної України на цей етап увійшли Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Руслан Ткаленко. Жіночу збірну представляють Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Валентина Семеренко та Анастасія Меркушина.

Найкращим результатом збірної України в цьому сезоні поки є п'яте місце в жіночій естафеті на другому етапі.

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Автор: Антон Дудар