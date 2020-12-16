З 17 по 20 грудня в австрійському Хохфільцені пройде четвертий етап Кубка світу з біатлону 2020-2021.
В рамках цього етапу заплановано шість гонок.
Розклад четвертого етапу
17 грудня
15.15. Спринт, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
18 грудня
15.15. Спринт, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
19 грудня
14.00. Гонка переслідування, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
16.00. Гонка переслідування, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
20 грудня
13.00. Мас-старт, чоловіки
Пряма трансляція: "Суспільне Спорт", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
15.10. Мас-старт, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.
Кубок світу з біатлону 2020-2021: результати сезону
- Після трьох етапів у загальному заліку Кубка світу у чоловіків лідирує Йоханнес Бе (296 очок), який випереджає Себастьяна Самуельссона (246) і Кантена Фійона Майє (237).
- У жінок на першому місці в загальному заліку Марте Олсбю-Ройселанд (271 очко). У трійці також Дінара Алімбекова (265) і Ханна Еберг (259).
- Найкращим результатом збірної України поки що є п'яте місце в жіночій естафеті на другому етапі КМ.
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