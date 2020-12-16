Другий поспіль етап прийматиме австрійський Хохфільцен.

З 17 по 20 грудня в австрійському Хохфільцені пройде четвертий етап Кубка світу з біатлону 2020-2021.

В рамках цього етапу заплановано шість гонок.

Розклад четвертого етапу

17 грудня

15.15. Спринт, чоловіки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

18 грудня

15.15. Спринт, жінки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

19 грудня

14.00. Гонка переслідування, чоловіки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

16.00. Гонка переслідування, жінки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

20 грудня

13.00. Мас-старт, чоловіки

Пряма трансляція: "Суспільне Спорт", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

15.10. Мас-старт, жінки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU.

Кубок світу з біатлону 2020-2021: результати сезону

Після трьох етапів у загальному заліку Кубка світу у чоловіків лідирує Йоханнес Бе (296 очок), який випереджає Себастьяна Самуельссона (246) і Кантена Фійона Майє (237).

У жінок на першому місці в загальному заліку Марте Олсбю-Ройселанд (271 очко). У трійці також Дінара Алімбекова (265) і Ханна Еберг (259).

Найкращим результатом збірної України поки що є п'яте місце в жіночій естафеті на другому етапі КМ.

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Автор: Антон Дудар