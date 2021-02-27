Марта Костюк / фото Jimmie48Photography WTA
Друга ракетка України Марта Костюк порадувала своїх підписників новим фото.
18-річна тенісистка опублікувала світлину у себе в Instagram.
фото instagram.kostyukmarta
"Солодких снів", - підписала фотографію спортсменка.
"Не легко буде заснути після такого спекотного фото", "І як тепер заснути?!?!", "Фігура космос", "Фантастика", "Українські дівчата so fire", - коментують фолловери.
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