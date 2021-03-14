Метт Семельсберг нокаутував співвітчизника / фрагмент з відео
У Лас-Вегасі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 187.
В рамках турніру відбувся бій між американцями Меттом Семельсбергером і Джейсоном Віттом, який завершився за 16 секунд.
Коли Вітт спробував піти в атаку, Семельсбергер зловив його потужним ударом в обличчя, після чого почав добивати. Рефері зупинив бій.
Для Семельсбергера ця перемога стала восьмою в змішаних єдиноборствах при двох поразках. Вітт програв вже всьоме в 25 боях.
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