Представник Бразилії у дивізіоні MMA Сезар Феррейра приголомшливим чином нокаутував американця Ніка Ройхріка на турнірі Professional Fighters League 2.
Протистояння тривало лише 37 секунд. Феррейра провів потужний спурт і Ройхрік не встояв на ногах. Після завершення бою, комісія визнала цей нокаут найкращим за весь вечір.
Ця звитяга стала для Феррейри 14-ю в MMA при восьми поразках. У Ніка 9 перемог і тепер вже дві поразки.
До вашої уваги відео яскравої комбінації.
.@cezarmutante wins the Beast Mode Fighter of the Night!#2021PFL2pic.twitter.com/bnWZKiTni3— PFL (@PFLMMA) April 30, 2021
These finishing shots by @cezarmutante are brutal 😬 #2021PFL2pic.twitter.com/JEvQTHXLKX— ESPN MMA (@espnmma) April 29, 2021
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