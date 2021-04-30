Сезар Феррейра загнав суперника в кут і вже не дозволив звідти вийти.

Представник Бразилії у дивізіоні MMA Сезар Феррейра приголомшливим чином нокаутував американця Ніка Ройхріка на турнірі Professional Fighters League 2.

Протистояння тривало лише 37 секунд. Феррейра провів потужний спурт і Ройхрік не встояв на ногах. Після завершення бою, комісія визнала цей нокаут найкращим за весь вечір.

Ця звитяга стала для Феррейри 14-ю в MMA при восьми поразках. У Ніка 9 перемог і тепер вже дві поразки.

До вашої уваги відео яскравої комбінації.

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Автор: Артем Будрін