56% корпорацій не хочуть бачити спортивні змагання в столиці Японії.

Більшість японських компаній виступили за перенесення або скасування Олімпіади в Токіо.

Про це повідомляє Tokyo Shoko Research.

Через кепські епідеміологічні обставини щонайменше 56 процентів компаній не хочуть, щоб Олімпійські ігри пройшли в Японії в заплановані терміни.

За проведення змагань з лімітованим числом глядачів виступили 20 відсотків респондентів. 17 відсотків воліли б, щоб Ігри пройшли без глядачів. І лише 7,7 відсотка підтримали проведення Олімпіади в повноцінному форматі.

70 відсотків японських корпорацій при цьому заявили, що скасування або перенесення Олімпіади майже не вплине на обсяги їхнього прибутку.

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Олімпіада в Токіо: деталі

Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 cерпня.

Витрати на Ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання розповсюдженню коронавірусу. Утім, організатори виключили скасування чи затримку змагань.

Разом з тим, згідно з опитуваннями, більшість японців виступають проти проведення Ігор у 2021 році. Вони хочуть, аби їх відтермінували ще раз або ж взагалі скасували.

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Автор: Будрін Артем