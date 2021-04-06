Північна Корея хоче уберегти своїх спортсменів від COVID-19.

Корейська Народно-Демократична Республіка не братиме участі в Олімпійських іграх, які відбудуться в Токіо літом 2021 року.

Про це повідомляє Yonhap.

Північна Корея прагне зберегти своїх спортсменів від зараження коронавірусною інфекцією. Рішення ухвалив Олімпійський комітет КНДР.

"Корейська Народно-Демократична Республіка вирішила не брати участі в 32-х Олімпійських іграх, щоби захистити наших спортсменів від глобальної кризової ситуації в галузі охорони здоров'я, пов'язаної з коронавірусом", - йдеться у заяві Генеральної асамблеї Олімпійського комітету Північної Кореї, яке відбулося в Пхеньяні 25 березня.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть без іноземних вболівальників.

Олімпіада в Токіо: деталі

Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Витрати на Ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання розповсюдженню коронавірусу. Утім, організатори виключили скасування чи затримку змагань.

Разом з тим, згідно з опитуваннями, більшість японців виступають проти проведення Ігор у 2021 році. Вони хочуть, аби їх відтермінували ще раз або ж взагалі скасували.

25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета олімпійського вогню.

Більшість японських компаній виступили за перенесення або скасування Олімпіади в Токіо.

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Автор: Будрін Артем