Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня / фото REUTERS

Корейська Народно-Демократична Республіка не братиме участі в Олімпійських іграх, які відбудуться в Токіо літом 2021 року.

Про це повідомляє Yonhap. 

Північна Корея прагне зберегти своїх спортсменів від зараження коронавірусною інфекцією. Рішення ухвалив Олімпійський комітет КНДР.

"Корейська Народно-Демократична Республіка вирішила не брати участі в 32-х Олімпійських іграх, щоби захистити наших спортсменів від глобальної кризової ситуації в галузі охорони здоров'я, пов'язаної з коронавірусом", - йдеться у заяві Генеральної асамблеї Олімпійського комітету Північної Кореї, яке відбулося в Пхеньяні 25 березня. 

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть без іноземних вболівальників.

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Автор: Будрін Артем