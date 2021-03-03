Жахливий інцидент відбувся на турнірі зі змішаних єдиноборств Urban Fight Night 24 в австралійському Сіднеї.
Про це повідомляє MMA Junkie.
Боєць Дін Максвелл зазнав травми від знаменитого Реймента Рендалла на прізвисько "Серп для кінцівок". Поєдинок закінчився у першому раунді після серії фатальних ударів від Рендалла.
Максвелл з гучними криками від болю упав на канвас.
Після бою промоутер Суман Мохтарян розказав, що у його клієнта перелом малогомілкової та великогомілкової кісток. Спортсмену зробили операцію з установкою пластини й найближчі 3 місяці він ходити не зможе.
Огляд комбінації ударів з бою до вашої уваги.
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