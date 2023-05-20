Раніше заборону на використання ШІ-сервісів ввела і конкуруюча з Apple компанія Samsung.

Зовсім недавно компанія OpenAI випустила офіційний додаток ChatGPT на iOS, який поки що можуть випробувати тільки користувачі з США. Однак сама Apple не хоче, щоб її співробітники використовували генеративні ШІ для роботи.

З початку 2023 року популярність чат-ботів з ШІ різко зросла, тому не дивно, що Apple має намір створити власну систему штучного інтелекту. Однак використання таких ШІ-помічників має тенденцію до витоку призначених для користувача даних, тому співробітникам було заборонено використовувати конкуруючі програми, передає The Wall Street Journal,

Якщо інженери Apple використовують ці платформи, немає гарантії, що така інформація, включаючи коди, не потрапляє на сервери розробників подібних чат-ботів для подальшого тренування і поліпшення лежать в основі моделей. Те саме стосується іншої конфіденційної інформації, оскільки співробітники можуть використовувати ChatGPT, наприклад, для написання електронних листів.

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Згадується, що серед інструментів, що потрапили під заборону, також виявився сервіс Copilot GitHub, популярний серед програмістів. З його допомогою фахівці автоматично заповнюють написаний код.

The Wall Street Journal додає, що раніше заборону на використання чат-ботів ввела і конкуруюча з Apple компанія Samsung. Компанія заборонила працівникам застосовувати ChatGPT та інші технології штучного інтелекту після витоку внутрішнього коду.

Apple намагається зробити з Siri аналог ChatGPT, але є проблеми

На тлі успіху ChatGPT інженери Apple швидкоруч намагаються зробити з Siri аналог розумного чат-бота. Втім, фахівці впевнені, що це у неї навряд чи вийде навіть за кілька років.

За даними ЗМІ, в Apple визнають, що їх голосовий помічник застарілий на тлі конкурентів, а особливо ChatGPT і його аналогів. Інженери компанії наполегливо працюють над переробленням Siri, але через "занадто велику" базу даних для декількох мов процес затягнеться на роки.

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