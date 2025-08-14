До 2030 року Україна поступово позбудеться 3G і перейде на сучасні стандарти зв’язку.

Уряд оновив постанову щодо тестування мережі п'ятого покоління 5G в Україні, за якою Львів, Харків та Бородянка тестуватимуть новітню технологію. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Харків та Бородянка через обстріли зазнали значних руйнувань. Важливо випробувати технологію у найскладніших обставинах. Україна здатна впроваджувати інновації навіть в умовах можливих перебоїв постачання та обмежених ресурсів", - зазначив Федоров.

За його словами, фахівці зможуть оцінити потенціал 5G у відбудові міст. Також до 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема як 4G.

Відео дня

"Це відбуватиметься крок за кроком, щоб ви не відчули різких змін. Нові технології забезпечать швидший інтернет і стабільніший зв’язок, а робота мереж стане ще ефективнішою", - додав міністр.

Технологія 5G в Україні - останні новини

31 липня стало відомо, що в Києві тестували технологію мережі п'ятого покоління 5G зі швидкістю до 10 Гбіт за секунду в Київському Авіаційному Інституті (КАІ).

Раніше, у травні 2024 року, міністр Михайло Федоров повідомив, що в Україні вперше в тестовому режимі запустили технологію 5G. Тоді оператор Vodafone і компанія Nokia організували телеміст та об’єднали Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі, щоб перевірити якість 5G звʼязку.

Вас також можуть зацікавити новини: