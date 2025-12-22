Новомодні браузери на базі ШІ мають цікаві функції, але водночас можуть збирати більше персональної інформації, ніж здається.

Згідно з дослідженням команди Digitain, проведеним у грудні 2025 року, найнебезпечнішим веб-браузером з погляду захисту користувацьких даних визнано ChatGPT Atlas від OpenAI. Слідом за ним експерти компанії розмістили Google Chrome.

Браузери оцінювали за трьома ключовими критеріями: конфіденційність і захист від фінгер-принтингу (цифровий відбиток), ефективність блокування трекерів та збору даних, а також безпека з'єднання/навігації. Що вищі набрані бали, то вищий ризик для приватності користувачів:

ChatGPT Atlas - 99 балів. Google Chrome - 76 балів. Vivaldi - 75 балів. Microsoft Edge - 63 бали. Opera - 58 балів. Ungoogled - 55 балів. Mozilla Firefox - 50 балів. Apple Safari - 49 балів. DuckDuckGo - 44 бали. Tor - 40 балів.

Автори дослідження підкреслюють, що новомодні браузери на базі ШІ на кшталт ChatGPT Atlas пропонують цікаві функції, але водночас можуть збирати більше персональної інформації, ніж здається. Для навчання штучного інтелекту необхідно якомога більше даних.

Найкращими додатками з погляду конфіденційності були названі Brave і Mullvad Browser. Останній позиціюється як браузер з відкритим вихідним кодом, орієнтований на конфіденційність і мінімізує відстеження.

OpenAI представила власний браузер ChatGPT Atlas наприкінці жовтня. Його головна особливість у вбудованому чат-боті та агентських функціях, завдяки яким він може сам виконувати багато завдань. Поки він доступний тільки для macOS, версії для Windows, iOS і Android випустять пізніше.

Станом на кінець 2025 рокучасткаGoogle Chrome на ринку браузерів збільшилася до 78%. Це максимальний показник популярності Chrome за всю історію. Для порівняння, Microsoft Edge, який перебуває на 2-му місці, користується лише 10%.

Раніше УНІАН розповідав, як повернути uBlock та інші блокувальники реклами в Chrome. Можливо, деякі з ваших улюблених розширень уже завтра перестануть працювати.

