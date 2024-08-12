До цього компанія лише відключила рекламу користувачам із РФ, але дозволяла заробляти на глядачах з-за кордону.

Корпорація Google почала розсилку користувачам AdSense з Росії, в якій повідомляється, що їхній обліковий запис буде деактивовано. Таким чином, російські блогери більше не зможуть отримувати прибуток від YouTube.

Раніше компанія вже запроваджувала обмеження для російських користувачів у 2022 році, коли відключила показ реклами на території Росії, проте перегляд від глядачів з-за кордону все ще давав змогу їм заробляти на контенті. Тепер і цього не буде.

Зазначається, що крім YouTube-блогерів, доступу до Google AdSense позбудуться й інші – наприклад, власники вебсайтів, які працюють із цією рекламною мережею. Таким чином пошуковий гігант розриває всі ділові відносини з Росією.

Відео дня

Нагадаємо, раніше цього місяця влада РФ почала сповільнювати роботу ютуба, а тепер, очевидно, вирішила повністю заблокувати відеохостинг на своїй території. Зараз РосЗМІ пишуть про недоступність головної сторінки. Крім того, жоден ролик не завантажується.

Чутки про повне блокування YouTube у Росії ходили ще з 2022 року, проте досі відеохостинг не чіпали, бо він дуже популярний серед росіян, на відміну від доволі нішевих Instagram і Facebook, які "потрапили під удар" незабаром після початку війни.

А тим часом сам YouTube зараз веде війну проти блокувальників реклами. У компанії використовують всілякі трюки, як-от сповільнення відео, пропажа звуку, спливаючі вікна тощо, щоб переконати користувачів відключити блокувальники реклами і дивитися відеоролики з нею. Або ж перейти на платну версію YouTube Premium.

Вас також можуть зацікавити новини: