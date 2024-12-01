Sony WF-1000XM5 назвали оптимальним вибором, якщо ви використовуєте Android.

Цієї осені компанія Apple презентувала оновлені AirPods 4 – новинка отримала декілька апгрейдів у вигляді поліпшеної ергономіки та прокачаного звуку. Однак вони далеко не єдиний варіант на ринку бездротових навушників.

Редакція порталу GizmoChina склала добірку з найкращих альтернатив навушників Apple, які за нижчою ціною пропонують аналогічну якість звуку і призначені для Android-юзерів.

Відкривають список флагманські Sony WF-1000XM5. Вони оснащені передовою в галузі системою шумозаглушення, яка ефективно заглушає навколишній світ, і пропонують гарний звук з глибокими басами і чистими високими частотами.

Вони оснащені передовою в галузі системою шумозаглушення, яка ефективно заглушає навколишній світ, і пропонують гарний звук з глибокими басами і чистими високими частотами. На другому місці – Samsung Galaxy Buds 3 Pro , які рецензенти оцінили як навушники з "найкращим звучанням" від корейського виробника. Вони вирізняються потужними басами і гарною посадкою у вухах.

, які рецензенти оцінили як навушники з "найкращим звучанням" від корейського виробника. Вони вирізняються потужними басами і гарною посадкою у вухах. Трійку лідерів замикають Nothing Ear (1) , це найстильніші бездротові навушники за бюджетною ціною. Вони також пропонують якісний режим шумозаглушення, хорошу автономність і одночасне сполучення з кількома пристроями.

, це найстильніші бездротові навушники за бюджетною ціною. Вони також пропонують якісний режим шумозаглушення, хорошу автономність і одночасне сполучення з кількома пристроями. За ними слідують Anker Soundcore Liberty 4 NC, які є найдешевшими в списку. При цьому аксесуар володіє активним шумозаглушенням з п'ятьма режимами, управлінням жестами і неймовірною автономністю.

Замикають топ-5 Beats Fit Pro від Apple, міцні та зручні навушники, орієнтовані на фітнес. Вони оснащені чипом H1, як AirPods, завдяки чому гаджет інтегрований в екосистему Apple.

Відео дня

Нагадаємо, з виходом iOS 18.1 Apple круто оновила AirPods Pro, перетворивши навушники на пристрій, що захищає слух. Оновлення доступне як для моделей з USB-C, так і з Lightning.

Раніше ЗМІ дізналися, що Apple працює принаймні над двома новими AR-гаджетами. І один із них – AirPods із вбудованими камерами. Цілком імовірно, модель називатиметься AirPods Pro 3 або 4.

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