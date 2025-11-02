Для компанії Ayaneo це стане першим смартфоном в історії.

Компанія Ayaneo, відома своїми портативними ретро-консолями, готує до випуску свій перший ігровий смартфон - Ayaneo Phone. Компанія показала короткий тизер, де підкреслила, що пристрій "зроблено спеціально для геймерів".

У ролику можна помітити фізичні курки L і R, які з'являються під час горизонтального хвата, прямо як на геймпаді. Для мобільних ігор, особливо динамічних шутерів і гонок, це буде вкрай корисною фічею.

Смартфон вийде під брендом Ayaneo Remake, під цим ім'ям компанія випускає сучасні пристрої з ретро-вайбами. У телефоні може використовуватися слайдер у дусі старого Sony Xperia Play, де під екраном ховався повноцінний геймпад.

Зовні Ayaneo Phone виглядає спокійно: подвійна камера без виступу, чистий корпус. Але ціна все одно може стати проблемою - пристрої Ayaneo традиційно не з дешевих.

Раніше ми розповідали, що на ринку з'явився геймерський смартфон, який вміє запускати ігри зі Steam. Новинки від Red Magic пропонують потужне залізо і підтримку ПК-ігор.

Крім того, нещодавно було презентовано ультратонкий ігровий смартфон із камерою-"невидимкою". Як ідеться в анонсі, це "найтонший повноекранний телефон на сьогодні".

