Конкурента топових Galaxy та iPhone від Google показали на перших фото

Офіційна презентація всіх моделей Pixel 11, включаючи Pro XL, відбудеться в серпні.

У мережі з'явилися перші якісні рендери флагманського смартфона Google Pixel 11 Pro XL – зображеннями поділилися в Android Headlines. Пристрій позиціюється як безкомпромісний флагман, орієнтований на конкуренцію з топовими Galaxy та iPhone.

Судячи з витоку, компанія продовжує дотримуватися знайомого дизайну, роблячи ставку на еволюцію, а не революцію. Головною візуальною зміною стане оновлений блок камер: тепер він виконаний у повністю чорному кольорі замість двоколірного рішення, яке використовувалося раніше.

При цьому в конструкції може зникнути інфрачервоний датчик температури, який раніше був присутній у Pro-моделях. Однак джерела зазначають, що подібні деталі не завжди точно відображаються в CAD-рендерах.

Габарити смартфона практично не зміняться – 162,7 × 76,5 × 8,5 мм. Екран залишиться колишнім: 6,8-дюймова AMOLED-панель, але яскравість зросте.

Що стосується "начинки", значних сюрпризів не очікується. Флагману приписують новий фірмовий процесор Tensor G6 з 7-ядерним CPU і вбудованим модемом MediaTek. Ємність акумулятора складе 5500 мАг, обсяг ОЗУ – 16 ГБ.

Офіційна презентація серії Pixel 11, включаючи модель Pro XL, відбудеться в серпні 2026 року. Нагадаємо, раніше були опубліковані якісні зображення базового Pixel 11 Pro.

