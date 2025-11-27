Основною причиною зміни лідера називають успішний реліз нової лінійки iPhone 17.

Apple готова знову повернути собі титул найбільшого виробника смартфонів у світі вперше з 2011 року – таким прогнозом поділилися в Counterpoint Research. Успіх лінійки iPhone 17, що вийшла у вересні, став головним драйвером зростання.

Очікується, що до кінця 2025 року Apple поставить 243 мільйони смартфонів, а Samsung – 235 млн. Тобто iPhone мають зайняти 19,4% світового ринку, а загальний ринок смартфонів за рік збільшиться на 3,3%.

Дослідники зазначають, що компанії допомагає охолодження торгового протистояння між США і Китаєм, а також слабкий долар, що стимулювало купівлю iPhone на розвиваючих ринках.

Крім вкрай гарного сприйняття ринком iPhone 17, ключовим фактором поліпшення прогнозу поставок стало досягнення "переломного моменту" циклу заміни: споживачі, які купили смартфони під час буму в COVID-19, зараз підходять до моменту, коли необхідне його оновлення.

Експерти очікують, що домінування Apple триватиме щонайменше до 2029 року. Цьому посприяють майбутні релізи, включно з першим складаним iPhone, який вийде у 2026 році, бюджетним iPhone 17e, а також великим оновленням дизайну iPhone у 2027 році на честь 20-річчя пристрою.

Раніше Bloomberg писав, що Apple розділить лінійку iPhone 18 між осіннім та весняним запуском. Восени 2026 року очікуються iPhone 18 Pro/18 Pro Max і iPhone Fold, а навесні 2027-го – iPhone 18, 18e і Air 2-го покоління.

Тим часом у мережі вже з'явилися можливі кольори iPhone 18 Pro. З чуток, Apple вперше повністю відмовиться від темних варіантів корпусу, зробивши ставку на яскраві та теплі тони.

