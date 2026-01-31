Найкращі навушники з шумозаглушенням у 2026 році: експерти склали рейтинг

Consumer Reports провели суворі тести, оцінюючи пристрої за якістю звуку та ефективністю шумозаглушувача.

Новий рейтинг Consumer Reports, незалежної некомерційної організації, пропонує огляд найкращих навушників із шумозаглушенням у 2026 році та допоможе вибрати ідеальну модель як для аудіофілів, так і для звичайних користувачів.

Спеціалісти провели суворі тести, оцінюючи пристрої за якістю звуку та ефективністю шумозаглушення, щоб визначити, які навушники дійсно варті своїх грошей.

Головний переможець рейтингу – Bowers & Wilkins Px7 S2e, які визнали найкращими повнорозмірними навушниками. Цей апарат пропонує відмінне придушення зовнішніх шумів і високу якість звуку завдяки 24-бітному цифровому процесору і спеціально розробленим 40-мм драйверам.

Consumer Reports також високо оцінили якість звуку, відзначивши, що Px7 S2e забезпечують вражаюче потужні баси. Однак деяким користувачам з великими вухами посадка може здатися менш комфортною.

У сегменті TWS-навушників лідирують Sony WF-1000XM5, які увійшли до рейтингу як найкращі вкладиші з шумозаглушенням. Ці компактні навушники оснащені технологією Dynamic Driver X, що забезпечує багате звучання з деталізованою передачею вокалу і музики, а адаптивне шумозаглушення Multi-Noise Sensor дозволяє ефективно блокувати навколишні звуки.

Під час тестування WF-1000XM5 також здивували експертів своєю якістю звуку і навіть перевершили Px7 S2e за деякими параметрами тестування.

Крім цих двох моделей в огляді згадуються Soundcore Life Q20 – одні з найкращих повнорозмірних навушників за співвідношенням ціна-якість з активним шумозаглушенням (ANC), і AirPods Pro 3, відзначені як найкращий варіант шумозаглушення серед продуктів Apple.

