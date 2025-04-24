Випущено найпотужніший у світі смартфон – він удвічі дешевший за iPhone 16 Pro

Із процесором Snapdragon 8 Elite Leading Edition, OLED-екраном на 144 Гц і батарейкою 7200 мАг.

Компанія Honor презентувала для китайського ринку флагманський телефон Honor GT Pro. На сьогодні це найпотужніший Андроїд у світі: у бенчмарку AnTuTu пристрій набирає 3,44 мільйона балів

Honor GT Pro став першим смартфон на базі розігнаної Snapdragon 8 Elite - 4,47 ГГц замість 4,32 ГГц. Топовий "камінь" доповнили оперативною пам'яттю LPDDR5X Ultra і сховищем UFS 4.1. Гаджет підтримує частоту 144 FPS у популярних іграх на кшталт Call of Duty та League of Legends.

Основні технічні характеристики такі:

дисплей 6.78'', AMOLED, 1,5K, 144 Гц, 6000 ніт, ШІМ 4320 Гц;

процесор Snapdragon 8 Extreme (Leading Edition);

16+1024 ГБ пам'яті;

основна камера на 50 Мп з OIS доповнена "ширіком" 50 Мп і телеоб'єктивом 50 Мп з підтримкою 3-х оптичного зуму. І ще один 50-Мп датчик у складі фронтальної камери.

акумулятор 7200 мАг, швидка зарядка 90 Вт.

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До того ж пристрій оснащується корпусом із вологозахистом за стандартом IP68/IP69. Також є модуль NFC, потужні динаміки й ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Honor GT Pro вже вийшов у Китаї, ціна – від 3699 юанів, $500 (~21 300 грн). До України пристрій навряд чи добереться, але з часом його напевно можна буде знайти на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

Раніше на ринку з'явився смартфон з рекордним акумулятором 8000 мАг. При цьому товщина апарата становить менше ніж 8 мм, а маса – всього 209 г.

Тим часом у Samsung вийшов новий смартфон з "невбивним" корпусом і знімною батареєю. Також його можна використовувати мокрими руками або в рукавичках.

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