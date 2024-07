Крім флагманів у лінійці бренду з'явиться ще один доступний девайс.

Стартап Nothing тільки нещодавно представив бюджетний смартфон CMF Phone (1), а найближчими тижнями готується до випуску моделі Nothing Phone (2a) Plus. В інтернеті з'явилися майже всі характеристики одного з найважливіших релізів літа.

Plus-версія Nothing Phone (2a) запропонує кілька важливих змін порівняно з базовим Phone (2a). Так, роздільна здатність селфі-камери збільшиться з 32 Мп до 50 Мп, а потужність зарядки – з 45 Вт до 50 Вт. Також новинка отримає ексклюзивний чипсет MediaTek Dimensity 7350 Pro. В іншому все залишиться без змін.

Характеристики Nothing Phone (2a) Plus:

Екран: 6,7", OLED, 1080p, 120 Гц, до 1300 ніт, Gorilla Glass 5.

Процесор: MediaTek Dimensity 7350 Pro, Mali-G610 MC4; він забезпечить 10% приріст продуктивності та 30% швидшу графіку порівняно з чипом Dimensity 7200 Pro, що використовується в Nothing Phone (2a).

Пам'ять: 8/12 ГБ ОЗП LPDDR5, 256 ГБ ПЗП UFS 3.1.

Камери: 50 Мп з OIS (основна), 50 Мп (ширик); 50 Мп (фронтальна).

Акумулятор: 5000 мАг, зарядка 50 Вт.

Смартфон вийде на ринок з інтерфейсом NothingOS 2.6 на базі Android 14. Виробник запропонує 3 роки оновлень ОС і 4 роки оновлень безпеки. З інших особливостей: NFC, сканер відбитків пальців під дисплеєм, стереодинаміки.

Nothing представить (2a) Plus на презентації 31 липня. Вартість поки не розкривають, але базовий Phone (2a), який вийшов у березні цього року, оцінили в 329 євро. Для порівняння, флагманський Nothing Phone (2) коштує 679 євро.

Стартап Nothing, який заснував один із творців OnePlus, останніми роками викликав чималий інтерес у ентузіастів екосистеми Android. Їхні смартфони вирізняються унікальним дизайном, збалансованим залізом з однією з найбільш чуйних оболонок OC.

Наприкінці квітня Nothing випустив Ear і Ear (а) – продовження найкрасивіших навушників на ринку. Обидві моделі вийшли з підтримкою ChatGPT, а молодша версія, крім чорного і білого, отримала жовте забарвлення.

А спеціалісти називали 4 найкращі бюджетні смартфони для купівлі у 2024 році. Ці пристрої в межах 200 доларів мають помітні компроміси, але пропонують усі необхідні функції, включно з якісними камерами та NFC для безконтактних платежів.

