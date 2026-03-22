У назві та логотипі Bluetooth прихований геніальний сенс, про який ніхто не здогадується

Ми користуємося ним щодня, але мало хто знає, що за звичним синім значком на екрані телефону ховається сильна історія.

Ви точно впізнаєте його серед тисячі інших, але, як виявилося, за логотипом Bluetooth, який знайомий більшості з нас, ховається розумний підтекст, про який ми нічого не знаємо, навіть незважаючи на те, що бездротові технології стали настільки звичною частиною життя.

Зараз більшість із нас навряд чи замислюються двічі, перш ніж натиснути на іконку Bluetooth для підключення до навушників, колонок або автомобіля. Однак знаменитий символ і незвичайна назва насправді сягають корінням в історію короля вікінгів, що жив понад 1000 років тому, пише Supercar Blondie. І як тільки ви про це дізнаєтеся, ви більше ніколи не будете дивитися на цей маленький синій значок так, як раніше.

Чому Bluetooth називається так – це геніально

Для такої сучасної технології у Bluetooth серйозна давня передісторія. Згідно з офіційним сайтом Bluetooth, назва походить від імені короля Харальда "Синьозубого" Гормссона, який був відомий тим, що об'єднав Данію і Норвегію в 958 році. У нього також, за повідомленнями, був мертвий зуб темно-синьо-сірого кольору, через що він і отримав прізвисько "Синьозубий" (Bluetooth).

Цей зв'язок виявився ідеальним для технології. Ще в 1996 році компанії Intel, Ericsson і Nokia працювали разом над стандартом бездротового зв'язку малого радіусу дії, який міг би з'єднувати різні пристрої та галузі. Під час однієї з таких зустрічей Джим Кардач з Intel запропонував "Bluetooth" як тимчасову кодову назву, тому що король Харальд об’єднав Скандинавію точно так само, як нова технологія мала об’єднати світи ПК та стільникового зв’язку. Це мало бути лише тимчасовим варіантом, але іноді тимчасові ідеї виявляються найкращими.

Логотип ще розумніший. Чому символ Bluetooth – це руна?

Назва сама по собі дотепна, але логотип йде ще далі. Цей кутастий символ Bluetooth насправді складається з двох рун – Хагалл і Бьяркан, які представляють ініціали Харальда Синьозубого. З'єднані разом, вони утворюють культовий знак, який з'являється на телефонах, ноутбуках, автомобілях, навушниках і практично в кожному гаджеті, який тільки можна уявити.

Таким чином, те, що виглядає як простий футуристичний символ, насправді є даниною середньовічній історії. Більше того, остаточна назва закріпилася лише тому, що з альтернативами виникли проблеми. Технологічна компанія заявляє, що команда розглядала такі назви, як RadioWire і PAN (скорочення від Personal Area Networking), але одна була занадто загальною, а з іншою виникли складнощі, що залишило Bluetooth єдиним реальним варіантом.

Це означає, що один із найвпізнаваніших технологічних брендів у світі вижив випадково і в підсумку набув прихованого сенсу, який набагато крутіший, ніж хтось очікував.

