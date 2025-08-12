Ці пристрої продовжать працювати, але конфіденційність даних може бути під загрозою.

Видання XiaomiTime поділилося переліком смартфонів Xiaomi, які більше не отримуватимуть оновлення. Ведучи активну підготовку до випуску HyperOS 3, компанія непомітно відключає від розсилки апдейтів старі моделі.

Цього місяця на "пенсію" вирушило дев'ять моделей смартфонів Xiaomi, Redmi і Poco. Серед них чимало бюджетних моделей, які свого часу мали великий попит.

Redmi A1;

Redmi A1+;

Redmi 11 Prime 4G;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi Mi 11 LE;

Poco M5;

Poco C50.

Здебільшого, життєвий цикл перелічених смартфонів завершується на Android 14, при цьому деякі моделі встигли перейти на другу версію HyperOS.

Ці телефони продовжать працювати, але більше не отримуватимуть жодних оновлень – це стосується і системи, і патчів безпеки, через що конфіденційність даних може бути під загрозою. Крім того, з часом додатки почнуть втрачати сумісність, тож їхнім власникам рекомендується замислитися над купівлею більш актуальної моделі.

Якщо ваш смартфон потрапив до списку, фахівці називали п'ять найзбалансованіших смартфонів Xiaomi у 2025 році. Серед них не тільки флагмани, але й бюджетні моделі.

На даний момент відомо, що HyperOS 3 на базі Android 16 буде розгорнуто на понад 70 гаджетах. На ранньому етапі у вигляді бета-версії оновлення вже доступне для Xiaomi 15.

