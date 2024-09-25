Виробник описує новинку як "новий стандарт дизайну" в доступному сегменті.

Китайська Meizu представила свій новий смартфон Meizu Lucky 08. Компанія описує новинку як "флагманський ШІ-смартфон, що встановлює новий стандарт дизайну у своєму класі".

Перше, що кидається в очі, це незвичайний блок камер. Модуль основного об'єктива тут круглої форми, а додатковий об'єктив і спалах ніби обертаються навколо нього. Китайські ЗМІ називають це дизайном у стилі Star Trek.

Серед інших особливостей Meizu Lucky 08: великий час роботи завдяки акумулятору 6000 мАг, 6,8-дюймовий 1,5К AMOLED-екран із захистом очей, а збоку на корпусі розміщена кнопка для швидкого доступу до ШІ-помічника та інших функцій на основі ШІ.

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Камер у смартфоні три: основна з 108 Мп (f/1.67), модуль для макро з 2 Мп (f/2.4) і селфі з 8 Мп (f/2.0). За продуктивність відповідає чип Snapdragon 7s Gen 2. Оперативної пам'яті 8 або 12 ГБ, а вбудованої – 256 або 512 ГБ.

Ну і головне – вартість. Meizu Lucky 08 водночас найдоступніший із сучасних смартфонів бренду і один із найдоступніших із можливостями штучного інтелекту загалом на ринку. У Китаї новинку оцінили від 1599 юанів (~228 доларів).

Цікаво, що в лютому Meizu говорила, що вона більше не випускатиме традиційні смартфони і переключиться на ШІ-гаджети. Але компанія, судячи з усього, не поспішає: з моменту заяви про відхід на ринок вийшло вже кілька її моделей, включно з новим апаратом у серії Note.

Як повідомляв УНІАН, на ринку смартфонів очікується революція. Творець iPhone разом з OpenAI працює над унікальним гаджетом, який має "струснути галузь". Проєкт натхненний технологією сенсорних екранів і оригінальним iPhone, який вийшов у 2007 році.

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